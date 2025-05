Auszeichnung sorgt für Aufsehen: Erzgebirgs-Schnitzer ehren Chemnitzer Kunstgalerie

Chemnitz - Die Auszeichnung sorgt für Aufsehen: Die Galerie Schmidt-Rottluff in Chemnitz wird vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller zum "Fachgeschäft des Jahres 2025" gekürt - und das als Kunstgalerie!

Galerie-Inhaber Benedikt Preis (35) mit der Auszeichnung zum "Fachgeschäft des Jahres 2025". © Kristin Schmidt

"Das hat uns überrascht", sagt Benedikt Preis (35), Geschäftsführer der Galerie. "Wir führen bewusst nur eine kleine, sehr ausgewählte Zahl an Werkstätten und nicht, wie in vielen Erzgebirgsläden, alles, was es gibt."

Umso größer war die Überraschung, dass gerade diese Mischung überzeugte. Ausschlaggebend war vor allem die Schaufenstergestaltung. "Die Anerkennung geht für mich vor allem an meine Mutter und meine Frau. Sie machen die Schaufenster. Das ist eine echte Würdigung ihrer Arbeit", so Preis.

Seit rund zehn Jahren ist die Galerie Mitglied im Verband - aus Überzeugung: "Wir wollen die Marke Original Erzgebirge unterstützen, auch finanziell, um gegen Plagiate vorzugehen."

Der Spagat zwischen Volkskunst und zeitgenössischer Kunst gelingt charmant. "Unsere Kunden flüstern nicht, wie in anderen Kunstgalerien", sagt Preis. "Man kommt rein, sieht Postkarten für einen Euro, dann exklusive Stücke aus dem Erzgebirge und irgendwann steht man vor Originalgrafiken oder Ölbildern für mehrere Tausend Euro."