Badesaison 2025 beendet: Stausee Rabenstein zieht nach wechselhaftem Sommer Bilanz

Chemnitz - Auch am Stausee Rabenstein in Chemnitz ist die diesjährige Badesaison beendet.

Sogar im September nutzten die Besucher noch die letzten Sonnenstrahlen für einen Besuch am Stausee Rabenstein. © Uwe Meinhold

Hinter den Badeseebetreibern liegt ein wechselhafter Sommer. Dennoch zieht Sascha Brandt, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz, eine positive Bilanz.

"Wir freuen uns, dass wir in dieser Saison insgesamt 85.293 Besucher begrüßen konnten. Zwar liegen wir nach dem Jahr 2024 unter dem damaligen Höchstwert, dennoch sind wir mit diesem Ergebnis angesichts der Wetterbedingungen relativ zufrieden", sagt Brandt.

Zum Vergleich: 2023 zählte der Stausee 84.737 Besucher. Im vergangenen Jahr präsentierte er einen Rekordwert von 96.213.

"Diese Entwicklung zeigt die anhaltende Attraktivität und Beliebtheit unseres Stausees und bestätigt unsere Arbeit", so Brandt weiter.