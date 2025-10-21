Badesaison 2025 beendet: Stausee Rabenstein zieht nach wechselhaftem Sommer Bilanz
Chemnitz - Auch am Stausee Rabenstein in Chemnitz ist die diesjährige Badesaison beendet.
Hinter den Badeseebetreibern liegt ein wechselhafter Sommer. Dennoch zieht Sascha Brandt, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz, eine positive Bilanz.
"Wir freuen uns, dass wir in dieser Saison insgesamt 85.293 Besucher begrüßen konnten. Zwar liegen wir nach dem Jahr 2024 unter dem damaligen Höchstwert, dennoch sind wir mit diesem Ergebnis angesichts der Wetterbedingungen relativ zufrieden", sagt Brandt.
Zum Vergleich: 2023 zählte der Stausee 84.737 Besucher. Im vergangenen Jahr präsentierte er einen Rekordwert von 96.213.
"Diese Entwicklung zeigt die anhaltende Attraktivität und Beliebtheit unseres Stausees und bestätigt unsere Arbeit", so Brandt weiter.
Bunte Drachen, hausgemachte Suppe und eine große Hüpfburg
Dabei lockte auch in diesem Jahr nicht nur der reguläre Badebetrieb nach Rabenstein. Ein weiteres Highlight fand unter anderem am vergangenen Samstag statt.
Bei strahlendem Sonnenschein und idealen Windbedingungen zog das 27. Chemnitzer Drachenfest am vergangenen Samstag rund 15.000 Besucher an den Stausee. Unzählige bunte Drachen füllten den Himmel und sorgten für ein farbenfrohes Spektakel.
Ein weiteres Highlight für die kleinen Gäste war natürlich die neue 20 Meter lange Hüpfburg, in der sich rund 680 Kinder begeistert austobten.
Auch die Gastronomie blickt zufrieden auf das Wochenende: Es wurden insgesamt 311 Portionen hausgemachte Suppe und 1487 Heißgetränke ausgegeben.
Eric Wald, Betriebsteilleiter des Stausees Rabenstein, ergänzt: "Mein Team und ich bedanken uns herzlich bei allen Gästen, die uns in diesem Sommer besucht haben. Wir freuen uns schon jetzt auf die Saison 2026 und hoffen auf viele sonnige Tage, damit wir wieder zahlreiche Badegäste am Stausee begrüßen dürfen."
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (3)