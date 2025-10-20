Neue Zugverbindungen: So bequem geht's bald von Chemnitz in die schönsten Städte Europas

Schon bald werden Bahnreisen von Chemnitz in die schönsten Städte Europas noch einfacher und bequemer. So geht's mit nur einem Umstieg nach Polen oder Dänemark.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Von Chemnitz mit dem Zug in die schönsten Städte Europas: Das wird demnächst einfacher - und bequemer. Die Deutsche Bahn (DB) bietet zum Fahrplanwechsel neue Verbindungen ab Sachsen an, von denen auch die Chemnitzer profitieren. TAG24 gibt einen Überblick.

Die polnische Bahn PKP fährt bald in Kooperation mit der Deutschen Bahn von Leipzig nach Polen.
Die polnische Bahn PKP fährt bald in Kooperation mit der Deutschen Bahn von Leipzig nach Polen.  © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Ab Mitte Dezember startet die DB in Zusammenarbeit mit der polnischen Bahn PKP eine neue Verbindung. Diese führt von Leipzig über Breslau (Polen) bis nach Krakau.

Da die Züge auch in Elsterwerda halten, geht's nun auch für die Chemnitzer deutlich einfacher und bequemer in die polnischen Touristenhochburgen. Mit der RB 45 von Chemnitz anderthalb Stunden nach Elsterwerda, nach einem kurzen Aufenthalt geht's weiter mit dem Eurocity nach Breslau (2,5 Stunden) oder Krakau (6 Stunden).

Die beiden polnischen Städte haben längst Kultstatus bei Touristen. Breslau begeistert mit seiner farbenfrohen Altstadt, dem lebendigen Nachtleben und einer spannenden Mischung aus rustikalen und modernen Restaurants.

In Krakau reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste: das Schloss Wawel, der mittelalterliche Hauptmarkt, das jüdische Viertel Kazimierz - kein Wunder, dass hier jährlich Millionen Menschen anreisen.

Buchbar sind die Verbindungen von Chemnitz nach Breslau (etwa 33 Euro) und Krakau (etwa 45 Euro) bereits jetzt unter bahn.de.

Breslau ist bei Touristen vor allem wegen seiner prächtigen Architektur, der idyllischen Lage an der Oder und der lebendigen Atmosphäre beliebt.
Breslau ist bei Touristen vor allem wegen seiner prächtigen Architektur, der idyllischen Lage an der Oder und der lebendigen Atmosphäre beliebt.  © 123rf/romasph
Der Hauptmarkt in Krakau ist der größte mittelalterliche Marktplatz in ganz Europa. Hier reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste.
Der Hauptmarkt in Krakau ist der größte mittelalterliche Marktplatz in ganz Europa. Hier reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste.  © 123RF/eunika

Von Chemnitz nach Dänemark: In zehn Stunden nach Kopenhagen

Kopenhagen: weltberühmt für die bunten Häuser am Wasser und den malerischen Hafen.
Kopenhagen: weltberühmt für die bunten Häuser am Wasser und den malerischen Hafen.  © 123RF/veloliza

Ab Mai 2026 können Chemnitzer in etwa 10 Stunden nach Kopenhagen (Dänemark) fahren - mit nur einem Umstieg. Möglich macht das eine neue Direktverbindung von Dresden nach Kopenhagen.

Zunächst geht's mit dem Zug von Chemnitz nach Dresden (Fahrzeit: 1 Stunde). Nach einem Aufenthalt weiter mit dem Railjet von Dresden nach Kopenhagen (Fahrzeit: 8 Stunden und 45 Minuten).

Damit ist die Zugverbindung eine echte Alternative zum Auto - denn mit dem eigenen Wagen dauert eine Fahrt nach Kopenhagen ungefähr 9 Stunden, inklusive stressiger Parkplatzsuche.

Dänemarks Hauptstadt lockt mit bunten Häusern, leckerem Essen und dem typischen nordischen Lebensgefühl - perfekt für einen spontanen Städtetrip!

Tickets nach Kopenhagen gibt's ab Anfang November.

