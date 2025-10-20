Neue Zugverbindungen: So bequem geht's bald von Chemnitz in die schönsten Städte Europas

Chemnitz - Von Chemnitz mit dem Zug in die schönsten Städte Europas: Das wird demnächst einfacher - und bequemer. Die Deutsche Bahn (DB) bietet zum Fahrplanwechsel neue Verbindungen ab Sachsen an , von denen auch die Chemnitzer profitieren. TAG24 gibt einen Überblick.

Die polnische Bahn PKP fährt bald in Kooperation mit der Deutschen Bahn von Leipzig nach Polen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Ab Mitte Dezember startet die DB in Zusammenarbeit mit der polnischen Bahn PKP eine neue Verbindung. Diese führt von Leipzig über Breslau (Polen) bis nach Krakau.



Da die Züge auch in Elsterwerda halten, geht's nun auch für die Chemnitzer deutlich einfacher und bequemer in die polnischen Touristenhochburgen. Mit der RB 45 von Chemnitz anderthalb Stunden nach Elsterwerda, nach einem kurzen Aufenthalt geht's weiter mit dem Eurocity nach Breslau (2,5 Stunden) oder Krakau (6 Stunden).

Die beiden polnischen Städte haben längst Kultstatus bei Touristen. Breslau begeistert mit seiner farbenfrohen Altstadt, dem lebendigen Nachtleben und einer spannenden Mischung aus rustikalen und modernen Restaurants.

In Krakau reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste: das Schloss Wawel, der mittelalterliche Hauptmarkt, das jüdische Viertel Kazimierz - kein Wunder, dass hier jährlich Millionen Menschen anreisen.

Buchbar sind die Verbindungen von Chemnitz nach Breslau (etwa 33 Euro) und Krakau (etwa 45 Euro) bereits jetzt unter bahn.de.