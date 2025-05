Bärenstarker Sport mit Schottenrock: Die Highlander vom Chemnitzer Wohngebiet

Chemnitz - Diese Chemnitzer fühlen den Schotten in sich: urig, herzlich, unkonventionell und bärenstark! Der Clan der Highland Warriors übt jeden Freitag auf dem Gelände des Wohngebietssportvereins in der Straße Usti nad Labem in Disziplinen wie Steinstoßen, Baumstamm-Slalom oder Heusack-Hochwurf.