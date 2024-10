Bahn schmückt neue Brücken mit Chemnitzer Sehenswürdigkeiten

Chemnitz - Hier wird Beton zum Spiegel der Stadt Chemnitz : An den beiden neu gebauten Bahnbrücken am Südbahnhof und Chemnitz-Mitte begegnen Passanten prägnanten Chemnitzer Gebäuden als Graffitibildern wieder.

Tom Assmann (22) gehört zum Graffiti-Team von Rebel Art, das den Zugang am Südbahnhof neu gestaltet. © Kristin Schmidt

So lugen im Aufgang zum neuen Haltepunkt Chemnitz Mitte in der Stollberger Straße der Rote Turm und die Stadthalle hervor. Am Südbahnhof ragt neben dem Aufzug der Uhrenturm von Schubert & Salzer (Wirkbau) aus einem Häusermeer.

Gestalterische Urheber im Auftrag der Deutschen Bahn sind die Graffiti-Künstler von Rebel Art um Guido Günther (44).

"Die Gestaltung der beiden Haltepunkte setzt eine Gestaltungsserie fort, die am Hauptbahnhof mit dem Durchgang zur Dresdner Straße begonnen hat", so Günther.

"Die Idee war, Häuserfronten der Umgebung zu einer großen Collage zusammenzufügen."