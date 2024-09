Chemnitzer Bahnbogen fertiggestellt: Viadukt hat endlich "abgerüstet"

Chemnitz - Am heutigen Sonntag, um 14.27 Uhr war es so weit: Das letzte Baugerüst wurde per Kran symbolisch vom Chemnitzer Viadukt weggehoben. Die Modernisierung des Chemnitzer Bahnbogens ist damit nun offiziell abgeschlossen.

Das Chemnitzer Viadukt an der Beckerstraße. © Uwe Meinhold

"Wir liegen mit der Fertigstellung des Bahnbogens absolut im Zeitplan", so Martin Walden (58), Regionalchef der Deutschen Bahn in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der neben Wirtschaftsminister Martin Dulig (50, SPD) und dem Chemnitzer Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) beim Festakt am Sonntag in der Beckerstraße vertreten war.

Auch zahlreiche Chemnitzer machten sich beim Festakt ein Bild vom neu sanierten Viadukt, welches 1909 in Betrieb ging.

"Dieses Konstrukt ist eine Augenweide", so ein Anwohner.

Seit 2019 saniert die Bahn den 2,8 km langen Streckenabschnitt zwischen Augustusburger Straße und dem Haltepunkt Chemnitz-Mitte.