Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig: War der Abschied von den DDR-Zügen ein Fehler?

Chemnitz - Die Zugstrecke Chemnitz - Leipzig ist wohl die chaotischste in ganz Sachsen : Ausfälle, Verspätungen und überfüllte Züge sorgten in den vergangenen Monaten regelmäßig für Fahrgast-Frust. Grund dafür sind vor allem die Doppelstockzüge, die seit Ende 2024 unterwegs sind . Sie lösten die restaurierten DDR-Züge ab. Viele Fahrgäste stellen sich nun die Frage: Wäre es nicht sinnvoller gewesen, die alten Bahnen einfach weiterfahren zu lassen?

Großer Andrang, wenig Platz: In den aktuellen Doppelstockzügen stehen nur 223 Sitzplätze zur Verfügung. Laut Verkehrsvertrag müssten es aber etwa 300 sein. © Sven Gleisberg

Die alten Reichsbahn-Waggons hatten zwar keinen barrierefreien Einstieg und keine Klimatisierung, dennoch war auf die Uralt-Züge mehr Verlass als auf die neuen Bahnen. Warum wurden sie also vom Netz genommen?



Dazu muss man wissen: Ursprünglich sollten bereits im Dezember 2023 die alten DDR-Züge durch hochmoderne Akku-Bahnen ersetzt werden. Doch es gab ein großes Problem - der Hersteller "Alstom" konnte nicht liefern.

Daher setzte sich der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) zusammen, die den RE 6 auf dieser Strecke betreibt.

"Ein Übergangskonzept musste her", erklärt VMS-Sprecher Falk Ester und führt aus: "Es bot sich die Chance, die nicht barrierefreien, unklimatisierten und, ich möchte daran erinnern, im Zentrum von Kritik, Häme, Spott und regelrechten Shitstürmen befindlichen DDR-Reisezugwagen durch modernere Technik zu ersetzen."

Also entschied man sich für die aktuellen Doppelstockzüge, die mit einer Diesel-Lok gezogen werden. "Dass deren Einsatz aktuell leider keine Verbesserung darstellt, war in dieser Form nicht vorhersehbar und ist höchst bedauerlich", so der VMS-Sprecher.

Immer wieder streikt die Technik. Da im Waggon hinter der Lok über Diesel-Gerüche geklagt wurde, sperrte die MRB den Wagen ab - seitdem ist der RE 6 nur mit zwei Waggons oder teilweise nur mit einem unterwegs. Das sorgte immer wieder für überfüllte Bahnen.