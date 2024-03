Chemnitzer Park soll Wasserspielplatz bekommen

Chemnitz - Am Montag beginnen im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite Bauarbeiten am Park hinter dem Vita-Center.

Die Parkanlage hinter dem Vita-Center wird umgestaltet, unter anderem soll ein Wasserspielplatz entstehen. © Ralph Kunz

Die Anlage gehört zu den Interventionsflächen für die Kulturhauptstadt 2025. Deshalb sind in die Planung die Wünsche aus einer Bürgerbeteiligung mit eingeflossen.

"Als Ergebnis wird eine Vitalisierung und Aufwertung der vorhandenen Parkfläche realisiert. Der Erholungs- und Erlebniswert wird verbessert und damit auch die Attraktivität des Standortes", so ein Stadtsprecher.

Die Arbeiten sind in drei Teilbereiche gegliedert. So ist am Eingang an der Wladimir-Sagorski-Straße ein Wasserspielplatz geplant, an den Hauptwegen werden elf Bewegungselemente entstehen und der vorhandene Garten der Ruhe soll erweitert und aufgewertet werden.