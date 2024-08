Baufehler im Becken! Wie steht es um den Eröffnungstermin vom Chemnitzer Schwimmsportkomplex?

Der Probebetrieb kann nun erst am 26. August beginnen und vorerst nur in der 25-Meter-Halle stattfinden.

"Das Unternehmen, das die Mängel zu verantworten hat, arbeitet derzeit daran, diese so schnell wie möglich zu beseitigen, dabei wird es von einem weiteren Unternehmen unterstützt", heißt es von der Stadt Chemnitz .

Die gravierenden Mängel - falsch eingebaute Fliesen an den Rändern der Schwimmbecken - seien im Testbetrieb aufgefallen.

Der Starttermin für Vereine am 2. September bleibt bestehen und auch die offizielle Eröffnungsfeier soll wie angekündigt am 20. September stattfinden. Der Regelbetrieb beginnt am 21. September.