Neuer Bahn-Ärger zwischen Chemnitz und Leipzig: Hier fahren monatelang Busse statt Züge

Hier wird der RE 6 (Chemnitz - Leipzig) ab der kommenden Woche nicht mehr fahren: Zwischen Chemnitz und Burgstädt rollen Busse statt Züge. © Kristin Schmidt

Die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig gilt ohnehin als Problemstrecke: zu viele Fahrgäste, wenig Züge und eine eingleisige Strecke.

Nun folgt für Passagiere der nächste Dämpfer: Ab dem kommenden Montag (20. Mai) bis zum 13. Oktober wird auf Teilstrecken ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Zunächst rollt der Bus vom 20. Mai bis zum 10. Juli zwischen Chemnitz und Burgstädt. Anschließend folgt vom 5. August bis zum 13. Oktober der Abschnitt zwischen Burgstädt und Geithain.

Heißt konkret: Fahrgäste müssen ab dem kommenden Montag in Chemnitz in einen SEV-Bus steigen, der nach Burgstädt fährt. Dort folgt dann wieder der Umstieg in den Zug, der weiter nach Leipzig rollt. Ab 5. August muss in Burgstädt in den Bus umgestiegen werden, ab Geithain fährt der Zug wieder regulär nach Leipzig.

Ärgerlich! Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen: Bisher betrug die Fahrzeit zwischen Chemnitz und Leipzig etwa eine Stunde. Mit dem SEV-Bus dauert es 24 Minuten länger.

Grund für den SEV-Ärger sind Baumaßnahmen der DB. Rund 44.000 Betonschwellen werden auf der Strecke überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.

Mehr Infos zum Schienenersatzverkehr gibt's unter mitteldeutsche-regiobahn.de.