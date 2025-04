Chemnitzer Hemdenkönig sucht XXL-Plakat-Diebe per Steckbrief

Chemnitz - Wer klaut denn so was? Der Chemnitzer Hemdenkönig René König (51) vermisst drei XXL-Plakate, die ihm kurz nach der Anlieferung dreist an seinem Laden gestohlen wurden - darunter auch ein neun mal neun Meter großes Werbebanner für die Kulturhauptstadt .

Dieses Plakatmotiv von Designer René König (51) sollte in der Hartmannstraße ab morgen für die KuHa werben. Doch die XXL-Werbung wurde geklaut. © Maik Börner

Das Riesenposter sollte ab Mittwoch an der Hartmannstraße für die Ausstellung "3000 Garagen" werben, die am 9. Mai im Garagen-Campus in der Zwickauer Straße startet.

"Jetzt muss ich eilig für Ersatz sorgen", ärgert sich Designer König, der das Plakat entworfen hat und stinksauer über den Diebstahl ist: "Das ist ein Schaden von rund 2000 Euro. Ich habe Strafanzeige erstattet."

Die unscheinbaren Pakete mit den Riesenpostern wurden in der Nacht zum Sonntag vom Zusteller an den Geschäftsräumen in der Oberfrohnaer Straße abgelegt. Als René König sie am Sonntag ins Lager bringen wollte, waren sie verschwunden.

An einen Zufall mag der Unternehmer nicht so recht glauben. "Die wiegen zusammen über 120 Kilogramm. Das nimmt man nicht einfach so im Vorbeigehen unter den Arm.

Und es ist schon zum zweiten Mal passiert. Bereits im November war ein Paket verschwunden. Möglicherweise will mir jemand gezielt schaden."