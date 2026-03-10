Baustellenservice vom Chemnitzer Rathaus lässt viele Fragen offen

Chemnitz - Baustellen gibt es in Chemnitz genug. Das Verkehrs-Chaos beginnt oft schon bei der Suche nach den Infos. Erst im vergangenen Jahr hatte das Rathaus seinen digitalen Baustellenservice nachgeschärft, nachdem die CDU Ende 2023 im Stadtrat eine bessere Bürgerinformation durchgedrückt hatte. TAG24 hat den Service (Stichtag: Freitag, 6. März) mit aktuellen, von der Stadt angekündigten Sperrungen getestet. Das Ergebnis: Wer Glück hat, findet seine Baustelle - aber sicher ist das nicht.

Michael Specht (40, CDU) fordert beim Chemnitzer Baustellenservice ein aktives Infosystem per Newsletter, damit Anwohner und Pendler Sperrungen künftig automatisch gemeldet bekommen. © Uwe Meinhold

Bis dahin ist es allerdings ein Hindernislauf. Auf der Seite "Verkehrseinschränkungen und Baustellenservice" verspricht eine Karte mit Suchfunktion schnellen Überblick. Weiter unten führt ein gesonderter Link ins eigentliche Baustelleninformationssystem. Zwei Einstiege, zwei Ebenen, zwei Systeme.

Das Rathaus erklärt, auf der Startseite sollten "schnell auf dem ersten Blick die wichtigsten Baustellen im Hauptnetz angezeigt werden".

Für "individuelle Anfragen und Informationen über die Baumaßnahmen innerhalb der Stadt Chemnitz" müsse der Nutzer weiterklicken.

Ein erster Test zeigt: Weder die Baustelle Chopinstraße noch die Verkehrseinschränkung Kaßbergstraße sind ohne Weiteres zu finden. Zur Chopinstraße teilt die Stadt mit, sie sei keine "Baustelle im Hauptstraßennetz der Stadt Chemnitz": "Aus diesem Grund erfolgt nur die Veröffentlichung im Baustellenatlas."