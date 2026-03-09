Mit 12.000 Stiefmütterchen und Co.: Chemnitz macht sich frühlingsfit

Chemnitz/Augustusburg - Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. In Chemnitz läuft der alljährliche Frühlings-Rundumschlag auf Hochtouren.

Gärtnermeisterin Ilka Voigt plant seit Jahren die Pflanzungen in der Innenstadt. © Ralph Kunz

Mitten im Stadtzentrum greifen die Gärtner derzeit zu Schaufel und Pflanzkelle: Auf insgesamt 488 Quadratmetern werden 12.750 Stiefmütterchen in die Beete gesetzt.

"Allein im Park am Roten Turm blühen dann 8250 blaue Stiefmütterchen, 3000 goldgelbe Stiefmütterchen sowie 2140 gesetzte Blumenzwiebeln", teilt die Stadt mit. Die Zwiebeln wurden bereits im vergangenen Herbst in die Erde gebracht. Wenn sie nun aufgehen, sorgen gelbe Narzissen, cremeweiße Tulpen und rote Kaiserkronen für ein farbenfrohes Frühlingsbild mitten in der City. Rund 5 000 Euro lässt sich die Stadt die Frühjahrsblüher kosten.

Auch in Augustusburg wird aktuell fleißig gearbeitet, damit die Drahtseilbahn rechtzeitig fit für die Saison ist: "Immer im Frühjahr werden von den 1500 Holzschwellen auf der Strecke etwa 40 bis 50 durch Exemplare aus Kunststoff ersetzt", erklärt Sprecher Falk Ester (57). "Die halten etwa 20 Jahre länger."

Außerdem wird die "Alte Lady" gründlich gewartet und der TÜV-Prüfung unterzogen. Am 28. März sollen die beiden Wagen dann wieder planmäßig rollen.