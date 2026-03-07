"Ein wirklicher Erfolg!" Chemnitzer Antarktis-Marathon wird fortgesetzt

Gute Nachrichten für alle Chemnitzer Sportfreunde: Nach der erfolgreichen Premiere des Antarktis-Marathons soll der Rundlauf im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Gute Nachrichten für alle Sportfreunde: Nachdem der Antarktis-Marathon in der vergangenen Woche so gut von der Bevölkerung angenommen wurde, soll der Chemnitzer Rundlauf 2027 eine Fortsetzung erfahren.

Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage des Marathons geben.
Organisator Alexander Seidel (46) ist zufrieden: "Es war aus unserer Sicht ein wirklicher Erfolg."

Der Antarktis-Marathon sei am Tag der Eröffnung (21. Februar) und der darauffolgenden Woche gut angekommen. So seien jeden Tag Läufer auf den fünf Strecken unterwegs gewesen.

70 Teilnehmer hätten sich auf der App registriert, und um die 130 Läufer sind bei dem Sportevent angetreten.

Insgesamt wurde eine Strecke von 32.000 Kilometern gelaufen.

Bei dem Antarktis-Lauf nahmen rund 130 Läufer teil - unter ihnen auch Matthias Pohl.
Zu einer möglichen Fortsetzung erklärt Alexander auf TAG24-Nachfrage: "Ja, wir werden auf jeden Fall wieder was machen." Die Fortsetzung des Community-Laufes soll im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfinden.

Mehr Infos dazu gibt es unter: www.antarktismarathon.de

Titelfoto: Matthias Pohl

