Bei dieser Sparkasse in Chemnitz sind Azubis die heimlichen Chefs

Chemnitz - Schön, wenn Azubis zeigen können, was sie drauf haben: Seit 1. Juli haben vier Auszubildende der Sparkasse Chemnitz das Ruder in der Filiale im ehemaligen Harthauer Rathaus übernommen. Welche Erfahrungen haben sie dabei gemacht?

Azubis der Sparkasse Chemnitz leiten derzeit die Filiale in Harthau. © Sven Gleisberg

Die vier Auszubildenden übernehmen dabei alle Aufgaben, die sonst auch von ausgelernten Mitarbeitern übernommen werden.

Einer von ihnen ist Eugen Dietrich Jakob (20). Der gebürtige Schweizer lebte viele Jahre in Spanien und kam für die Ausbildung zum Bankkaufmann nach Chemnitz. "Bei dem Projekt war mir wichtig, noch mehr in die Praxis zu gehen", so Jakob.



Die Lehrlinge organisierten den Arbeitstag in der Filiale komplett allein. "Von der Vorbereitung des Projekts über Einsatzplanung bis hin zu Terminbuchungen lag alles in unserer Hand", so Auszubildende Nelly Salzer (20).

Außerdem sei auch immer ein Angestellter mit vor Ort gewesen, falls es Probleme gab.