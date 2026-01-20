Bekommen Neu-Chemnitzer bald Willkommensgeschenke?

Chemnitz - Erst gestrichen, jetzt neu gedacht: In Chemnitz könnte es bald wieder ein Willkommensgeschenk für Neu-Chemnitzer geben - diesmal nicht als Bargeld, sondern als Gutscheinpaket. Erst vergangenen Herbst hatte der Stadtrat das Begrüßungsgeld für Studenten aus Spargründen gekippt. Jetzt wollen die Grünen Gutscheine für Stadtbad, Museen, Zoo oder Theater für alle Zugezogenen.

Chemnitz im Blick: Kommt jetzt ein Zuzugs-Bonus für Neu-Chemnitzer? © Kristin Schmidt

Angestoßen hat das Stadträtin Anna Lanfermann (35): "Die Abschaffung der 100 Euro war genau der Auslöser. Wir können dieses Geld viel sinnvoller einsetzen."

Statt pauschaler Auszahlung soll der Bonus Neubürger direkt in die städtischen Angebote locken. Ihre Rechnung: Wer neu ankommt, orientiert sich, probiert etwas aus - und kommt später als zahlender Gast wieder. "Dann gehen die Leute später vielleicht regelmäßig hin", sagt Lanfermann.

Doch genau da hakt die Kritik. Finanzbürgermeister Ralph Burghart (55, CDU) warnt: Die Haushaltslage sei weiter kritisch, neue freiwillige Leistungen dürften nicht entstehen.

"Jeder Gutschein würde einen Minderertrag bedeuten." Dafür brauche es eine Deckungsquelle.