Chemnitzer Professor ist einer der Fleißigsten

In einem Ranking hat es Professor Günter Daniel Rey von der TU Chemnitz in die Top 50 geschafft, ebenso wie drei seiner Doktoranden.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Er gehört zu den Emsigsten seiner Zunft: Prof. Günter Daniel Rey von der TU Chemnitz.

Prof. Günter Daniel Rey ist einer weltweit fleißigsten Forscher.
Prof. Günter Daniel Rey ist einer weltweit fleißigsten Forscher.  © TU Chemnitz/Phillip Hiersemann

Der Inhaber der Professur für Psychologie digitaler Lernmedien wurde in einem Ranking zu den 50 produktivsten Forschern seines Fachgebiets gewählt. Drei von Reys Doktoranden haben es ebenfalls in die Liste geschafft.

Das Ranking stützt sich auf sämtliche Arbeiten, die in Fachzeitschriften für Bildungspsychologie in den Jahren 2017 bis 2022 erschienen sind. In der im März dieses Jahres veröffentlichten Liste belegt Rey den 24. Platz.

"Mich persönlich freut diese Platzierung weniger aus individueller Perspektive, sondern vor allem für mein Team und den wissenschaftlichen Nachwuchs unserer Fakultät beziehungsweise meiner Professur", so Rey.

Rey ist Inhaber der Professur für Psychologie digitaler Lernmedien an der TU Chemnitz.
Rey ist Inhaber der Professur für Psychologie digitaler Lernmedien an der TU Chemnitz.  © Uwe Meinhold
Drei seiner ehemaligen Doktoranden, die jetzt ebenfalls als Professoren in Zürich, Potsdam und Freiburg tätig sind, landeten auf Platz 30, 37 und 45.

Titelfoto: Bildmontage: TU Chemnitz/Phillip Hiersemann, Uwe Meinhold

