Chemnitzer Professor ist einer der Fleißigsten

Chemnitz - Er gehört zu den Emsigsten seiner Zunft: Prof. Günter Daniel Rey von der TU Chemnitz .

Prof. Günter Daniel Rey ist einer weltweit fleißigsten Forscher. © TU Chemnitz/Phillip Hiersemann

Der Inhaber der Professur für Psychologie digitaler Lernmedien wurde in einem Ranking zu den 50 produktivsten Forschern seines Fachgebiets gewählt. Drei von Reys Doktoranden haben es ebenfalls in die Liste geschafft.

Das Ranking stützt sich auf sämtliche Arbeiten, die in Fachzeitschriften für Bildungspsychologie in den Jahren 2017 bis 2022 erschienen sind. In der im März dieses Jahres veröffentlichten Liste belegt Rey den 24. Platz.

"Mich persönlich freut diese Platzierung weniger aus individueller Perspektive, sondern vor allem für mein Team und den wissenschaftlichen Nachwuchs unserer Fakultät beziehungsweise meiner Professur", so Rey.