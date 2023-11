28.11.2023 07:10 1.835 Bergparade in Chemnitz: Hier kommt es zu Sperrungen

Wegen der Großen Bergparade in Chemnitz kommt es am Samstag zu Einschränkungen in der Innenstadt.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Wegen der Großen Bergparade, die am Samstag ab 14 Uhr am Theaterplatz startet, gibt es Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Zur Großen Bergparade werden wieder Tausende Schaulustige die Straßen der Innenstadt säumen. © Maik Börner Rund 1000 Uniformträger, Musiker und Sänger werden in Chemnitz über die Karl-Liebknecht-, Richard-Tauber-Straße, Straße der Nationen und die Brückenstraße ziehen. Dort wendet die Parade und absolviert die gleiche Strecke zurück. Das abschließende Zeremoniell und Konzert beginnt gegen 15 Uhr auf dem Theaterplatz. Chemnitz Lokal Keine Wasserstoff-Anbindung für Chemnitz: FDP-Mann schreibt Protestbrief an den Kanzler Die Strecke des Aufzuges ist zwischen 13 und 16 Uhr komplett gesperrt, außerdem gilt Halteverbot. Die Vollsperrung der Georgstraße wird zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 6 Uhr, vorläufig aufgehoben.

