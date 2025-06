Frust-Strecke Chemnitz-Leipzig: So läuft das Angebot der Ersatzbusse

Wegen der hohen Auslastung der Linie der RE6 fahren seit einer Woche auch Ersatzbusse zwischen Chemnitz und Leipzig. © Maik Börner

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, fahren seit vergangenem Mittwoch zusätzliche Busse im 30-Minuten-Takt zwischen den beiden Großstädten in Sachsen.

Die MRB zeigt sich zufrieden: "Diese Zusatzverkehre funktionieren stabil und sorgen besonders zu den Hauptverkehrszeiten für eine spürbare Entlastung des regulären Zugangebots."

Reisende sind mit dem Bus eine Stunde und 25 Minuten unterwegs und benötigen somit beinahe eine halbe Stunde länger.

Wie der MRB weiter mitteilte, werden die Fahrgäste über alle gängigen Auskunftsmedien sowie direkt an den Bahnsteigen über die zusätzlichen Verbindungen informiert.

Die zusätzlichen Busse sind so lange vorgesehen, bis das Platzangebot in den Zügen wieder vollständig hergestellt ist. Zudem wird anhand der Fahrgastzahlen in den Bussen das Angebot fortlaufend überprüft und in Abstimmung mit dem Verkehrsbund Mittelsachsen (VMS) bei Bedarf angepasst.