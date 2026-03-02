 547

Beunruhigende Tendenz in Chemnitz: Zahl der Schulbegleiter verdoppelt

Alarmierend: In Chemnitz verdoppelte sich die Zahl der Schulbegleiter innerhalb weniger Jahre.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Immer mehr Chemnitzer Kinder benötigen Unterstützung durchs Jugendamt. So steigt die Zahl der Schüler, die den Unterricht mit einem Begleiter besuchen, kontinuierlich. Das teilte Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) auf Anfrage der BSW-Fraktion mit.

Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) informierte über Schulbegleiter.
Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) informierte über Schulbegleiter.  © imago/HärtelPRESS

Die Zahl der Eingliederungshilfen in Form von Schulbegleitungen hat sich innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppelt: Im Jahr 2020 stellte das Jugendamt für 62 Kinder und Jugendliche Schulbegleiter, im Jahr 2025 waren es 145.

Als Gründe für diese Entwicklung nannte die Bürgermeisterin "sowohl 'Nach-Corona-Effekte' als auch die Zunahme sozial-emotionaler Verhaltensauffälligkeiten und damit einhergehender psychischer Belastungen bei den jungen Menschen".

Viele Kinder brauchen beim Lernen mehr Unterstützung.
Viele Kinder brauchen beim Lernen mehr Unterstützung.  © dpa/Sven Hoppe
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Schulen sind auf diese Probleme nicht eingestellt. Ruscheinsky: "An den meisten Schulen fehlen geeignete Integrations- bzw. Inklusionsmaßnahmen, welche zunehmend durch die Jugendhilfe kompensiert werden müssen."

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Sven Hoppe, imago/Härtelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: