Jetzt auch per E-Lok erreichbar: Güter-Umschlagplatz in Chemnitz wird immer grüner

Chemnitz - Mehr Schiene, weniger Straße - dieses Umwelt-Mantra nimmt in Chemnitz als Projekt einer Spedition Fahrt auf: Hinter dem Südbahnhof führt das Gleis A1 in einen über 200 Meter langen Hallenverbund. Er ist Umschlagplatz für wöchentlich 4000 Tonnen Güter, die hier für die letzten Kilometer zum Zielort auf Lkw verladen werden.

Railport-Chef Michael Fricke (45) überwacht die Verladung von tonnenschweren Blechrollen. © Uwe Meinhold

"Eine CO₂-neutrale Lieferkette ist möglich", sagt Michael Fricke (45), der den Railport als Betriebsteil der Callenberger Spedition Bauer leitet.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung: Das Logistikzentrum ist neuerdings per E-Lok erreichbar - dank der Elektrifizierung des gut zwei Kilometer langen Schienenweges bis zum Hauptbahnhof.

Ein anderer Baustein befindet sich auf dem Hallendach: 8000 Quadratmeter Solarfläche. "Der erzeugte Strom reicht für unseren Betrieb und zum Laden von E-Lastwagen", so Fricke.

Von den zehn Bauer-Lastern am Railport fährt bisher einer elektrisch. "Ein weiterer ist bestellt."

Rund 80 Eisenbahnwaggons werden auf dem Gelände entlang der Fraunhofer Straße wöchentlich entladen. Vor allem Stahlblech, Draht, Papier und Zellstoff wechseln den fahrbaren Untersatz.