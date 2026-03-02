Mit Martin Schmitt aus Chemnitz am Flügel: Udo-Jürgens-Abend lässt auch einen Stern leuchten

Chemnitz - Weißer Flügel, großes Orchester und unvergessene Lieder - Herr Schmitt bringt mit seiner Show die Musik von Udo Jürgens zurück in die Stadthalle nach Chemnitz . Bei der Hommage kommen nicht nur treue und neue Fans auf ihre Kosten, auch der Verein "Lukas Stern" kann jubilieren.

Wie der echte Udo: Martin Schmitt begleitet sich gern selbst am Klavier. © Doreen Schmitt

Das Programm des Chemnitzer Sängers mit der Udo-Jürgens-Stimme ist international erfolgreich: "Ich bin damit viel unterwegs, zuletzt auf Mallorca und in Österreich, ich plane eine Tour in Japan und Südkorea", erzählt Martin Schmitt (38).

"Aber ich freue mich besonders, wenn ich alle zwei Jahre mit der Show mal wieder in Chemnitz auf der Bühne stehe."

Am 18. April, 19 Uhr, ist es so weit. Begleitet von der Karlsbader Philharmonie zelebriert Herr Schmitt im Großen Saal der Stadthalle Jürgens-Klassiker und unbekanntere Stücke. "Neu dabei ist beispielsweise 'Schenk mir noch eine Stunde'", verrät der Sänger.

Der unterhaltsame Udo-Abend dient nebenbei einem guten Zweck. Schmitt: "Ein Teil der Einnahmen kommt dem Verein Lukas Stern zugute."

Außerdem spielt das Symphonieorchester vor der Show die musikalische Begleitung für das vereinseigene Lukas-Stern-Lied ein. "Das Lied hat Mazze Wiesner geschrieben. Wir beide sind Botschafter des Vereins und unterstützen das Anliegen, erkrankten Menschen Herzenswünsche zu erfüllen, sehr gern."