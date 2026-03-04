Bewerbungsfrist für Chemnitzer Ratskeller abgelaufen: Wie groß ist das Interesse?

Chemnitz - Die Bewerbungsfrist für ein neues Betreiberkonzept des Chemnitzer Ratskellers ist abgelaufen. Seit Jahren stehen die traditionsreichen Gewölbe leer, mit einem Interessenbekundungsverfahren soll nun endlich ein Neustart gelingen. Doch wie groß ist das Interesse tatsächlich?

Der Ratskeller im Rathaus steht seit 2019 leer. © Ralph Kunz

Bis Ende Februar konnten Gastronomen ihre Konzepte bei der Stadt einreichen. Nach Fristende hakte TAG24 nach, wie viele Bewerbungen eingegangen sind.

Konkrete Zahlen nennt die Verwaltung allerdings nicht: "Es ist eine einstellige Anzahl an Interessenbekundungen eingegangen", teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Die Auswertung laufe bereits.

Aber: "Ein Zeitfenster, wie lange dies andauert, kann aktuell nicht benannt werden."

Wann eine Entscheidung fällt und ob unter den eingereichten Vorschlägen überhaupt ein tragfähiges Konzept für den Ratskeller ist, bleibt damit weiterhin offen.