Bewerbungsfrist für Chemnitzer Ratskeller abgelaufen: Wie groß ist das Interesse?

Die Bewerbungsfrist für ein neues Betreiberkonzept des Chemnitzer Ratskellers ist abgelaufen. Doch wie groß ist das Interesse tatsächlich?

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Die Bewerbungsfrist für ein neues Betreiberkonzept des Chemnitzer Ratskellers ist abgelaufen. Seit Jahren stehen die traditionsreichen Gewölbe leer, mit einem Interessenbekundungsverfahren soll nun endlich ein Neustart gelingen. Doch wie groß ist das Interesse tatsächlich?

Der Ratskeller im Rathaus steht seit 2019 leer.
Der Ratskeller im Rathaus steht seit 2019 leer.  © Ralph Kunz

Bis Ende Februar konnten Gastronomen ihre Konzepte bei der Stadt einreichen. Nach Fristende hakte TAG24 nach, wie viele Bewerbungen eingegangen sind.

Konkrete Zahlen nennt die Verwaltung allerdings nicht: "Es ist eine einstellige Anzahl an Interessenbekundungen eingegangen", teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Die Auswertung laufe bereits.

Aber: "Ein Zeitfenster, wie lange dies andauert, kann aktuell nicht benannt werden."

Wann eine Entscheidung fällt und ob unter den eingereichten Vorschlägen überhaupt ein tragfähiges Konzept für den Ratskeller ist, bleibt damit weiterhin offen.

Nur wenige Interessenten wollen das Traditionslokal übernehmen.
Nur wenige Interessenten wollen das Traditionslokal übernehmen.  © Uwe Meinhold
Ursprünglich war der Bewerbungszeitraum nur für wenige Wochen im Sommer 2025 angesetzt gewesen. Mehrere Interessenten hatten den Zeitraum als zu knapp kritisiert. Deshalb wurde die Frist bis zum vergangenen Samstag verlängert.

