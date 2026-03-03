520
Hier öffnet in einer Woche ein neuer TEDi-Markt in Chemnitz
Chemnitz - Auf dem Kaßberg öffnet am 11. März ein neuer TEDi-Markt seine Türen.
Der ehemalige Pfennigpfeiffer auf der Limbacher Straße wird damit zur insgesamt 13. Filiale in Chemnitz.
Der Non-Food-Discounter TEDi übernimmt derzeit nach und nach die Standorte von Pfennigpfeiffer – auch in Chemnitz.
Rund 700 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen künftig zur Verfügung. Angeboten werden vor allem Haushaltswaren, Schreib- und Bastelartikel, Deko, Geschenkideen sowie Alltagsprodukte.
Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Sortiment etwa 16.000 Artikel, darunter mehrere Tausend Produkte im unteren Preissegment.
Zur Eröffnung sind verschiedene Aktionen geplant, darunter Sonderangebote und ein Glücksrad.
