Hier öffnet in einer Woche ein neuer TEDi-Markt in Chemnitz

Chemnitz - Auf dem Kaßberg öffnet am 11. März ein neuer TEDi-Markt seine Türen.

Der ehemalige Pfennigpfeiffer auf der Limbacher Straße wird damit zur insgesamt 13. Filiale in Chemnitz.

Der Non-Food-Discounter TEDi übernimmt derzeit nach und nach die Standorte von Pfennigpfeiffer – auch in Chemnitz.

Rund 700 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen künftig zur Verfügung. Angeboten werden vor allem Haushaltswaren, Schreib- und Bastelartikel, Deko, Geschenkideen sowie Alltagsprodukte.