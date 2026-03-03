Bürgerservice-Aus in der Sachsenallee: Muss Chemnitz trotzdem noch jahrelang zahlen?

Volkmar Zschocke (57, Grüne) beklagt deutliche Informationsdefizite beim Mietvertrag der Servicestelle am Thomas-Mann-Platz. © Kristin Schmidt

Per Stadtratsvotum wollen die Fraktionen eine neue Bewertung der Räume erzwingen - samt Prüfung von Nutzungsmöglichkeiten, Kosten und vertraglichen Spielräumen. Für die SPD ist die Sache klar.

"Für die SPD-Fraktion hat die Wiederaufnahme der Nutzung als Bürgerservicestelle erste Priorität", so Jacqueline Drechsler (39). "Zu einer Schließung hätte es gar nicht erst kommen müssen, wenn man im Zuge der Beschlussfassung auf den langfristig laufenden Mietvertrag hingewiesen hätte."

Die Kündigung sei Voraussetzung gewesen. Alternativen seien denkbar, doch da müsse das Rathaus etwas auf den Tisch legen.

Auch die Grünen beklagen fehlende Informationen. Volkmar Zschocke (57) erklärt: "Details zur Laufzeit und zu den Bedingungen des Mietvertrages waren der Fraktion zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht bekannt." Solche Informationen seien "weder im Vorfeld noch im Nachgang" kommuniziert worden.