Bittere Zahlen für Chemnitz: Nur zwei Sprachmittler für 1300 ukrainische Schüler

Chemnitz - Seit September lernen Flüchtlingskinder aus der Ukraine nicht mehr in gesonderten Klassen, sondern sitzen gemeinsam mit deutschen Schülern im Unterricht. So wollte es das Kultusministerium in Dresden. Doch jetzt kam heraus: Es gibt für die Schulen in Chemnitz gerade mal zwei Sprachmittler mit ukrainischen bzw. russischen Sprachkenntnissen.