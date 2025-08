Bryan Adams und Sido treten in Chemnitz auf: So kommt Ihr entspannt zum Konzert

Chemnitz - Zwei große Open-Air-Konzerte locken im August nach Chemnitz : Bryan Adams (65) rockt am 6. August die Küchwaldwiese, Sido (44) folgt am 10. August. Damit Fans entspannt an- und abreisen können, gilt ein spezielles Verkehrskonzept.

Am 6. und 10. August rocken jeweils Bryan Adams (65) und Sido (44) die Küchwaldbühne. © Sven Gleisberg

Wer mit dem Auto kommt, sollte die kostenfreien Park+Ride-Plätze an der Messe Chemnitz oder am Chemnitz Center nutzen. Von dort fahren Shuttlebusse: am 6. August alle 15, am 10. August alle 20 Minuten. Nach Konzertende pendeln die Busse im 5-Minuten-Takt bis Mitternacht.

Zusätzlich fährt die Buslinie 21 häufiger, der Nachtbus 18 fährt an beiden Konzertabenden ab 23.45 Uhr länger. Die Eintrittskarte gilt als KombiTicket für alle VMS-Verkehrsmittel.

Neu: Zwei Sonderzüge (RE6) nach Leipzig starten um 23.59 Uhr und 0.59 Uhr ab Chemnitz Hbf - mit Halt in Chemnitz Küchwald. Auch die RB30 fährt zusätzlich um 0.30 Uhr Richtung Zwickau und Dresden. Der Regiobus Mittelsachsen bringt Gäste per Linie 650 und PlusBus 526 (Limbach-Oberfrohna - Chemnitz) zum Event.

Im direkten Umfeld gibt's keine Parkplätze, empfohlen werden Innenstadtparkhäuser. Die Küchwaldwiese ist von dort fußläufig erreichbar. Einlass ist laut Veranstalter C3 ab 17 Uhr, Beginn 19 Uhr.