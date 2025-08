Fußgängerbrücke in Chemnitz (vorerst) wieder freigegeben

Chemnitz - Die Fußgängerbrücke über den Pleißenbach in Chemnitz -Altendorf ist wieder für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Zumindest vorerst.

Alles in Kürze

Viele Chemnitzer staunten vergangene Woche nicht schlecht, als die neue Brücke am Stadtteilpark Pleißenbach plötzlich gesperrt war.

Die Talbrücke war erst im Januar in Betrieb genommen worden. Am 1. Juni folgte die Eröffnung des Stadtteilparks Pleißenbach, zu dem auch die Brücke gehört. Nach der kurzzeitigen Sperrung vergangene Woche wurde die Brücke am Mittwoch wieder freigegeben.