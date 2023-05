Bunte Werbung fürs Chemnitzer Festival: Am Wochenende geht der Hut rum

Chemnitz/Zwickau/Jahnsdorf - Gut behütet ein Wochenende lang feiern: Nachdem das Chemnitzer Hutfestival bereits 2020 einen Abstecher in umliegende Städte gemacht hatte, nimmt das Großevent am Samstag und Sonntag an Veranstaltungen teil, so etwa in Jahnsdorf und Zwickau .

Organisator Philipp Arnold (36, l.) hat am kommenden Sonntag beim Künstlermarkt den Hut auf. Bürgermeister Albrecht Spindler (43) hat sich eingesetzt, dass das Hutfestival nach Jahnsdorf kommt. © Uwe Meinhold

"Bei uns wird es am Sonntag am Flugplatz Jahnsdorf einen Künstlermarkt geben. Dort werden Künstler aus der Region Chemnitz ausstellen. Beginn ist 13 Uhr. Um 14 Uhr wird dann als Hauptact das Hutfestival erscheinen", sagt Philipp Arnold (36), Organisator von Arnold Events.



Das "Hutfestival on Tour" präsentiert sich in diesem Jahr in sechs verschiedenen Städten für je eine Stunde: am Samstag in Zwickau, Hainichen und Frankenberg, am Sonntag in Augustusburg, Jahnsdorf und Oberlungwitz.

Dabei werden Künstler und Gruppen auftreten: Jiři Hromádko aus Tschechien mit seinem Diabolo-Spielgerät, das Duo Masawa aus Argentinien sorgt für Akrobatik und die deutsche Band Triple Trouble für musikalische Untermalung.

Beim interkulturellen Stadtfest "zwikkolör" in Zwickau sind die Chemnitzer ebenfalls zu Gast. Laut Yvonne Buchheim (43) vom Veranstalter C3 wird das Hutfestival bis 2025 und darüberhinaus in die umliegenden Regionen geschickt - immer eine Woche vor dem eigentlichen Event in Chemnitz.