Bußgelder, Fahrverbot und Punkte in Flensburg: Chemnitzer Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Chemnitz - Raser-Alarm auf Sachsens Straßen! Die Chemnitzer Polizei legte sich am Dienstag auf die Lauer, um die Verkehrssünder abzustrafen. Von morgens bis abends kontrollierten die Beamten an verschiedenen Orten in der Region. Bußgelder und ein Fahrverbot waren die Folge.

Die Polizei kontrollierte am Dienstag in Chemnitz und Umgebung die Geschwindigkeiten der Autofahrer. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

In Chemnitz-Hilbersdorf stellten die Beamten ein Messgerät vor einer Schule in der Emilienstraße auf. Ergebnis: Innerhalb von 90 Minuten waren insgesamt 30 Autofahrer zu schnell. "Die höchste Überschreitung war um 15 km/h", teilt die Polizei mit.

Auch im Landkreis Mittelsachsen legten sich die Beamten auf die Lauer - unter anderem an der B169 am Abzweig Otzdorf. Dort raste ein Auto mit 159 Sachen durch die Messstelle - bei erlaubten 100 km/h. Der oder die Fahrerin muss mit einem saftigen Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

In Oberlichtenau blitzte die Polizei nahe einer Schule und eines Kindergartens. Innerhalb von zwei Stunden erwischten sie fünf Raser. "Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Kradfahrer, der mit 48 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs gewesen war", so eine Polizeisprecherin.

Auf der S34 in Marbach ertappte die Polizei insgesamt 34 Raser. Negativer Spitzenreiter war ein Auto, das mit gut 100 km/h bei zulässigen 70 km/h unterwegs war.