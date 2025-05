Chaos-Strecke Chemnitz - Leipzig: IHK und Pro Bahn machen Politik Druck

Chemnitz - Was wird aus der Chaos-Verbindung des RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz? Die Probleme auf der Strecke reißen nicht ab. Verspätungen, Ausfälle und Engpässe sind an der Tagesordnung. Jetzt will die IHK Chemnitz den Druck auf den Freistaat erhöhen und bringt eine Petition ins Spiel.