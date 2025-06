Chaos-Strecke Chemnitz - Leipzig: Selbst der ADAC schimpft über den Zustand

Immer wieder kommt es zwischen Chemnitz und Leipzig zu massiven Problemen. Grund dafür ist unter anderem die eingleisige und nicht elektrifizierte Strecke. © Sven Gleisberg

"Der derzeitige Zustand der Verbindung ist weder für Pendler noch für Unternehmen tragbar - wir brauchen dringend den Anschluss von Chemnitz an das ICE-Netz", kritisiert Ines Springer vom ADAC Sachsen.

Daher unterstützt der Auto-Club die Petition der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz, die sich an den Landtag richtet. Die Forderung: mehr Geld für die Elektrifizierung und den weitestgehend zweigleisigen Ausbau.

Nur so ließen sich die dringend nötigen Kapazitäten schaffen, heißt es. Der ADAC stimmt zu. "Ein leistungsfähiger Bahnanschluss ist eine zentrale Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, nachhaltige Mobilität und die Anbindung an überregionale Verkehrsnetze", so Springer.

Die IHK verweise zu Recht auf die unzureichende Fernverkehrsanbindung, die nicht nur den Wirtschaftsstandort schwäche, sondern auch Fachkräfte abschrecken würde. Daher spricht der ADAC mit Blick auf die Petition von einem "starken Signal an die Landespolitik".

Bisher gab es knapp 5000 Unterschriften. Ziel sind 12.000. Die Petition findet Ihr auf openpetition.de.