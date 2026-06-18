Chemnitz bekommt Millionen-Förderung für Energie-Projekte der Zukunft

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Die Stadt Chemnitz bekommt mehr als 30 Millionen Euro für Energie-Projekte der Zukunft: Für die Wasserstoff-Anbindung und für eine Mega-Solaranlage.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Erst Kohle, jetzt Wasserstoff und Sonnenstrom: Die Chemnitzer eins energie hat medienwirksam einen Förderscheck über mehr als 30 Millionen Euro für zwei Mammutprojekte vom sächsischen Infrastruktur-Ministerium bekommen. Die XXL-Finanzspritze soll in die Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz des Bundes und in eine Mega-Solaranlage mit Großbatteriespeicher am Galgenberg fließen.

Millionen für Chemnitz’ neue Energie-Ära: eins-Chef Roland Warner, Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU), Ministeriums-Abteilungsleiter Jörg Huntemann, OB Sven Schulze (SPD) und eins-Aufsichtsrat Sylvio Krause bei der Übergabe der Förderbescheide.
Millionen für Chemnitz’ neue Energie-Ära: eins-Chef Roland Warner, Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU), Ministeriums-Abteilungsleiter Jörg Huntemann, OB Sven Schulze (SPD) und eins-Aufsichtsrat Sylvio Krause bei der Übergabe der Förderbescheide.  © Kristin Schmidt

Der größte Brocken ist der geplante Zubringer zur "Wasserstoff-Autobahn", die trotz großer Kritik 2032 an Chemnitz vorbeiführen wird.

"Wenn das Kernnetz nicht zu uns kommt, müssen wir hin", bekräftigte eins-Chef Roland Warner (62). Ob sich das Ganze am Ende wirtschaftlich rechnet, könne man heute noch nicht sicher sagen. Aber Wasserstoff gelte als Energieträger der Zukunft.

Das Wasserstoffprojekt kostet insgesamt rund 30 Millionen Euro bei 20 Millionen Euro Förderung. Konkret soll Chemnitz an die östlich von Freiberg verlaufende Leitung angebunden werden: bis Oederan über bereits bestehende Leitungen, die restliche Strecke muss neu gebaut werden.

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"Wir werden die Strecke in Abschnitte unterteilen und spezielle Absperr-Armaturen einbauen", erklärt Projektleiter Pascal Gödicke (29).

Dieses Bauteil soll später die Wasserstoff-Leitung absichern: eins-Projektleiter Pascal Gödicke zeigt eine Absperrarmatur.
Dieses Bauteil soll später die Wasserstoff-Leitung absichern: eins-Projektleiter Pascal Gödicke zeigt eine Absperrarmatur.  © Kristin Schmidt
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Große Photovoltaik-Freiflächenanlage entsteht in Chemnitz-Röhrsdorf

Am Energiepark Galgenberg will eins künftig auch Sonnenstrom erzeugen und speichern.
Am Energiepark Galgenberg will eins künftig auch Sonnenstrom erzeugen und speichern.  © Uwe Meinhold

Das zweite Projekt entsteht am Energiepark Galgenberg in Röhrsdorf. Dort entsteht eine neue Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 15 Megawatt Leistung und ein Großbatteriespeicher mit rund 30 Megawattstunden Speicherkapazität. Kostenpunkt: etwa 25 Millionen Euro bei neun Millionen Euro Förderung.

Neu ist für Chemnitz die Kombination aus großer Solaranlage und Speicher als Baustein einer regionalen Energieversorgung.

"PV-Anlagen allein zu bauen, ist wirtschaftlich zurzeit schwierig", sagt René Kahle, der bei eins als Gruppenleiter Energieprojekte für solche Vorhaben zuständig ist.

Zwischen Batteriemodulen und Zukunftsplänen: eins- Projektleiter René Kahle am bereits bestehenden Batteriespeicher am Dammweg.
Zwischen Batteriemodulen und Zukunftsplänen: eins- Projektleiter René Kahle am bereits bestehenden Batteriespeicher am Dammweg.  © Kristin Schmidt

Durch die Kombination mit einem Batteriespeicher könne das Projekt wieder ein Stück näher an die Wirtschaftlichkeit rücken.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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