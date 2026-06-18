Chemnitz bekommt Millionen-Förderung für Energie-Projekte der Zukunft

Chemnitz - Erst Kohle, jetzt Wasserstoff und Sonnenstrom: Die Chemnitzer eins energie hat medienwirksam einen Förderscheck über mehr als 30 Millionen Euro für zwei Mammutprojekte vom sächsischen Infrastruktur-Ministerium bekommen. Die XXL-Finanzspritze soll in die Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz des Bundes und in eine Mega-Solaranlage mit Großbatteriespeicher am Galgenberg fließen.

Millionen für Chemnitz’ neue Energie-Ära: eins-Chef Roland Warner, Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU), Ministeriums-Abteilungsleiter Jörg Huntemann, OB Sven Schulze (SPD) und eins-Aufsichtsrat Sylvio Krause bei der Übergabe der Förderbescheide. © Kristin Schmidt

Der größte Brocken ist der geplante Zubringer zur "Wasserstoff-Autobahn", die trotz großer Kritik 2032 an Chemnitz vorbeiführen wird.

"Wenn das Kernnetz nicht zu uns kommt, müssen wir hin", bekräftigte eins-Chef Roland Warner (62). Ob sich das Ganze am Ende wirtschaftlich rechnet, könne man heute noch nicht sicher sagen. Aber Wasserstoff gelte als Energieträger der Zukunft.

Das Wasserstoffprojekt kostet insgesamt rund 30 Millionen Euro bei 20 Millionen Euro Förderung. Konkret soll Chemnitz an die östlich von Freiberg verlaufende Leitung angebunden werden: bis Oederan über bereits bestehende Leitungen, die restliche Strecke muss neu gebaut werden.

"Wir werden die Strecke in Abschnitte unterteilen und spezielle Absperr-Armaturen einbauen", erklärt Projektleiter Pascal Gödicke (29).