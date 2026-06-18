Extrem-Radrennen in Chemnitz wird zur Hitzeschlacht

Chemnitz - Das Extrem-Radrennen "Heavy24" feiert mit der 20. Auflage ein stolzes Jubiläum. Für die 1044 Starter wird das Mountainbike-Rennen in Chemnitz erneut zur Hitzeschlacht.

Chef-Organisator Alexander Liebers (48) ist auf die tropische Hitze vorbereitet. © Peggy Schellenberger

Das "Heavy24" gehört zu härtesten Rennen in Ostdeutschland. Für die Jubiläumsausgabe haben sich mehr als 1000 Starter angemeldet. Das Event am Stausee Oberrabenstein droht wie schon in den Vorjahren zur Hitzeschlacht zu werden.

Einer der beiden Chef-Organisatoren, Alexander Liebers (48), weiß, was das für die Einzelstarter und alle Teams bedeutet.

"Das wird eine heiße Angelegenheit und sehr staubig im Wald. Und der Bedarf an Flüssigkeit ist riesig." 4500 Liter isotonischer Getränke wurden zusätzlich von den Lichtenauer Mineralquellen zur Verfügung gestellt.

Tonnenweise Obst und eine große Ladung Müsliriegel stehen in der Wechselzone bereit.