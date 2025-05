Chemnitz: Bremst das Jugendamt den Eislauf-Nachwuchs aus?

Das Kita-Projekt bringt Knirpse aufs Eis und ebnet die Bahn für Ausnahmetalente und Breitensportler. © Maik Börner

Torsten Buschmann (49), Sportlicher Leiter des Eishockeyvereins, kritisiert: "Sportvereine versuchen, ein möglichst breites Bildungsangebot zu schaffen. Neue bürokratische Hürden sind nicht hilfreich, um Kinder an den Sport heranzuführen."

Stephanie Schneider (34), Vorsitzende des Chemnitzer Eislauf-Clubs, erinnert an die jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kitas: "Diese Tradition geht noch auf Jutta Müller zurück. Wenn das nicht mehr möglich sein soll, gibt es in ein paar Jahren zu wenige Nachwuchsläufer, um eine Grundschulklasse in der Sportschule zu bilden. Dann können wir die Eissporthalle für den Leistungssport schließen."

Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos) verweist auf eine Dienstberatung mit den Leitungskräften der kommunalen Kitas, in der der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Einrichtungen Thema war.

"Der Hinweis, dass insbesondere Entgelte für zusätzliche Angebote nicht zum Ausschluss von Kindern führen dürfen, hat in einigen Einrichtungen dazu geführt, die Zusammenarbeit mit externen Anbietern infrage zu stellen", teilte sie auf eine Anfrage von Michael Specht (39, CDU) mit.