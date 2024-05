Chemnitz: Claudia Roth besucht Kaßberg-Gefängnis

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68, Grüne) und EU-Abgeordnete Anna Cavazzini (41, Grüne, r.) besuchten das ehemalige Kaßberggefängnis. © Ralph Kunz

"Aufgrund der aktuellen Ereignisse um die Attacken auf Wahlkampfhelfer und Politiker nehme ich an der Demo in Dresden teil", so die 68-Jährige. Diese Angriffe haben ein Ausmaß erreicht, das in der Demokratie nicht mehr vertretbar sei.



Von den Projektbeteiligten ließ sich die Ministerin die geplanten Ausstellungsräume des NSU-Dokumentationszentrums zeigen.

"Ich finde es gut, dass im Zentrum von Chemnitz dieser Gedenkort installiert werden soll", so Roth. Auch in puncto Kulturhauptstadtjahr sei dieser Ort wichtig für die Erinnerungskultur.

Nächster Stopp war der Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis, der sich vor allem mit persönlichen Schicksalen der Inhaftierten in der DDR-Zeit auseinandersetzt. Dort schrieb sie sich auch gleich ins Gästebuch ein.