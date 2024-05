09.05.2024 11:55 Chemnitz gedenkt der Befreiung vom Nationalsozialismus

Am gestrigen Mittwoch wurde in Chemnitz an die Befreiung vom Faschismus vor 79 Jahren gedacht.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Am gestrigen Mittwoch wurde in Chemnitz an die Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Vor 79 Jahren kapitulierte die Wehrmacht, es war das Ende des Zweiten Weltkriegs. Stadträtin Susanne Schaper (46, Linke) hielt eine Rede. © Haertelpress Etwa 100 Menschen nahmen an der Gedenkveranstaltung auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof in Chemnitz-Reichenhain teil. Es wurden zahlreiche Kränze niedergelegt, unter anderem von Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD). Gedacht wurde den Soldaten und Soldatinnen der alliierten Streitkräfte, den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, den zivilen Opfern des Faschismus und den Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, die ermordet wurden. Stadträtin Susanne Schaper (46, Linke) hielt bei der Gedenkveranstaltung eine Rede. "Demokratie und Humanismus sind auch heute keine Selbstverständlichkeit und müssen Tag für Tag verteidigt und erhalten werden", schieb die Linken-Politikerin anschließend auf Facebook. Chemnitz Lokal Dünnere Speisekarten, weniger Hotelzimmer: Darum müssen Touristen in Chemnitz Abstriche machen Ihre große Sorge: das Vergessen. Es gebe immer weniger Zeitzeugen, die aus der NS-Zeit berichten können. "Wir wollen daher unter anderem, dass der 8. Mai ein bundesweiter Gedenktag wird", führt Schaper aus. Auch Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) legte einen Kranz ab. © Haertelpress Rund 1330 Menschen auf sowjetischen Ehrenfriedhof begraben Auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof (Richterweg) in Reichenhain, auf dem am gestrigen Mittwoch gedacht wurde, sind rund 1330 Menschen begraben - nicht nur Soldaten der Roten Armee, auch andere Sowjetbürger, die im Nationalsozialismus verschleppt wurden. Der Friedhof entstand in den Nachkriegsjahren von 1946 bis 1948. Die Gestaltung übernahmen unter anderem Künstler aus Chemnitz.

Titelfoto: Haertelpress