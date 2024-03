Chemnitz: Glockenspiel-Figuren werden flottgemacht

Chemnitz - Dreimal am Tag öffnen sich am Alten Rathaus in Chemnitz über dem Lucretia-Portal die Fensterflügel und sechs Bronzefiguren drehen sich zu den Melodien des Glockenspiels im Kreis: Mönch, Kaufmann, Türmer, Trümmerfrau, Spinnerin und Gießer wurden 2002 von einem Verein gestiftet. Jetzt sind Mechanik und Elektronik in die Jahre gekommen und müssen überholt werden.