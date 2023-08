Chemnitz hat ein neues Schulzentrum und die Kinder lieben es

Chemnitz - Dafür Note 1! Pünktlich zum Ende der Ferien hat Chemnitz sein neues Oberschulzentrum bekommen - und was für eins! Doch bis zur Schlüsselübergabe am Richard-Hartmann-Platz war es ein langer Weg.

"Die Pausenhalle, die auch als Aula und Veranstaltungsort funktionieren soll, ist der Ort des Ankommens", erklärt Architekt Volker Giezek bei einem Rundgang. Von dort aus kommt man in die Außenanlagen und kann die Richard-Hartmann-Halle erreichen, die als Sporthalle fungiert.

Mama Antje Krüger (46) sagt: "Das, was ich bisher gesehen habe, finde ich sehr schön, aber es ist ein bisschen warm hier. Mir gefällt der amerikanische Stil". Auf die Schüler wartet ein helles Gebäude, von Tageslicht durchflutetes Gebäude.

"Ich finde es hier echt cool, und bisher gefällt mir alles" so Josephin Krüger (10), die am Montag eine der ersten Fünftklässler in der Oberschule am Hartmann-Platz sein wird.

OB Sven Schulze (r.) übergibt den Schlüssel an den Übergangs-Schulleiter Thorsten Noack (59) und Charlotte Kohl (11), die in die fünfte Klasse kommt. © Kristin Schmidt

Eine leichte Geburt war der Schulbau nicht. Schon die Erstellung des Schulnetzplans 2015 zeigte den Bedarf. Bloß wo? "Nach einer langen Suche, wo man eine große Oberschule bauen kann, hat man sich am Ende für den Hartmann-Platz entschieden. Bewusst zentral und gut erreichbar", so OB Sven Schulze (51, SPD).

Die Planungen liefen an. Doch 2020 kam die Pandemie. In dieser Zeit fand man auch noch eine Granate auf dem Baugrundstück, und schlussendlich kamen noch Energiekrise und Kostensteigerungen hinzu. All das verzögerte den Bau um ein Jahr.

"Heute können wir endlich die neue Schule in Betrieb nehmen. Ich denke, es ist gut investiertes Geld in die Bildung und die Zukunft unserer Kinder", so OB Schulze.