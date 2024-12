Chemnitz: Hüttenzauber auf dem Neumarkt geht in die Verlängerung!

Chemnitz - Zum zweiten Mal geht der Chemnitzer Weihnachtsmarkt in die Verlängerung - dieses Mal auch auf dem Neumarkt. Dort findet noch bis zum 5. Januar der Hüttenzauber statt.

Familie Wolf aus Niederfrohna hat am Sonntagnachmittag einen Ausflug auf den Chemnitzer Neumarkt gemacht. © Kristin Schmidt

Bei Glühwein, Roster und Live-Musik kann hier die Zeit zwischen den Jahren überbrückt werden.

Direkt neben der Silberlinde zieht das nostalgisch-schöne Riesenrad alle Blicke auf sich.

Chef Paul Hadlock (23) freut sich, dass das Angebot angenommen wird: "Der Hüttenzauber ist für uns sehr gut angelaufen. Bis 19 Uhr sind immer viele Familien da."

Das Riesenrad stand bis zum 22. Dezember noch in Jena, am Heiligabend wurde es vormittags kurzerhand in Chemnitz aufgebaut. Auch ein kleines Karussell gehört zu Hadlocks Fahrgeschäft-Flotte.

"Das ist ein bisschen Abwechslung zum Glühwein." Diesen gibt's bei "Julias Glühweinzauber". Die Bude war schon zum Weihnachtsmarkt an der gleichen Stelle.

Am Ausschank stehen Toni Reuter (32) und Stefanie Waldeck (20): "Es ist eine gute Sache für die Tage zwischen den Jahren. Vor allem abends ist es hier echt voll."