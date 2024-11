Chemnitz: Kampf um historische Gaslaternen geht in die nächste Runde!

Chemnitz - Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Schutz der historischen Gaslaternen im Stadtgebiet: Der Chemnitzer Sven Habl (57) überreichte im Rathaus die Petition, die den Erhalt dieser Beleuchtung fordert , an OB Sven Schulze (53, SPD).

Sven Habl (57) hat die Petition zum Erhalt der historischen Gaslaternen initiiert. © Uwe Meinhold

Die Übergabe fand unter großem Interesse statt - über 1000 Unterstützer haben die Petition unterzeichnet, um die verbliebenen 320 (Stand 1. Januar 2023) unter Denkmalschutz stehenden Gaslaternen zu bewahren.

"Chemnitz war einst eine der reichsten Städte Europas. Diese historischen Lampen sind wertvolle Zeugen dieser Zeit, und wir sind den kommenden Generationen verpflichtet, sie zu erhalten", betont Habl.

Doch die Frage, wie lange die Laternen weiterleuchten dürfen, bleibt ungeklärt. Seit einigen Jahren stehen die Kosten und die Energieeffizienz im Fokus der Stadtverwaltung. Denn von den 320 Gasleuchten seien alle technisch stark veraltet - die meisten sind über 80 Jahre alt. Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich, und der Aufwand zur Beschaffung von Ersatzteilen wächst.

Vor diesem Hintergrund wurden bereits in verschiedenen Straßenzügen wie der Ottostraße und der Agnesstraße elektrische Replikate oder LED-Alternativen eingesetzt. Im Stadtteil Sonnenberg wurden bereits LED-Lampen installiert, ebenso wie an weiteren Stellen in Kaßberg und Schlosschemnitz.