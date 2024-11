Kaputter Brunnen am Stadthallenpark in Chemnitz wird notrepariert

Chemnitz - Der undichte Brunnen am Stadthallenpark in Chemnitz erhält derzeit eine Notreparatur. Die Abdichtung am mittleren Becken wird erneuert und lose Platten befestigt. Im Sommer war die Kaskade vom zweiten in das dritte Brunnenbecken versiegt, stattdessen quoll das Wasser zwischen Steinplatten hervor.