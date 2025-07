Kurios, selten, rostig: Warum zwei Sachsen auf alte Fahrrad-Plaketten stehen

Karsch ergänzt: "Steuerkopfschilder werden schon lange gesammelt. Es sind mehr Schilder als Fahrräder übrig geblieben." Er selbst sei als Kind über den Schrottplatz gelaufen und habe die Steuerkopfschilder an aussortierten Rädern abgemacht.

In seiner Hand liegt ein seltenes Steuerkopfschild der Fahrradmarke Diamant. Bis etwa 1952 schmückte es Fahrräder dort, wo Gabel und Rahmen verbunden sind. Steuerkopfschilder dienen zur Zierde und Wiedererkennung der Marke.

Alexander Feller montiert einen Korb an einem Diamant-Fahrrad der Post. © Detlev Müller

Die beiden Männer kennen sich seit 2013. Karsch ist Vereinsvorsitzender des Museums für sächsische Fahrzeuge Chemnitz, Feller bildet bei Diamant die Zweiradmechatroniker aus. Sie verbindet die Sammel-Leidenschaft.

Gemeinsam haben sie über 200 Räder. Darunter finden sich neben Marken wie Diamant, Wanderer und Dürkopp auch Kuriositäten und Seltenheiten wie ein Unisex-Rad aus den 1930ern oder ein Fahrrad aus dem Jahr 1892. Zudem haben sie "The Stripper" - ein Diamantrad aus den 1990ern im Originalzustand.

"Das gab es etwa zwei Jahre, aber wurde wegen Rostproblemen viel reklamiert", erklärt Feller. In der Sammlung ergänzen sich die Männer: Karsch legt seinen Fokus auf Räder aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Feller interessiert sich für Räder aus der Nachkriegszeit, Post- und besondere Lastenräder: "Das ist ein Stück Alltagsgeschichte."

Manchmal baut Feller die historischen Räder mit seinen Azubis ähnlich dem Originalzustand auf. "So machen wir mal etwas, das in der Praxis nicht so gängig ist." Aber: "Wenn man ein Rad restauriert, muss man das passende Steuerkopfschild finden."