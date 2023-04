28.04.2023 18:37 Chemnitz: Lada landet im Gleisbett

in Lada-Oldtimer war am Donnerstag auf der Annaberger Straße in Chemnitz im Gleisbett gelandet.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - In Chemnitz ist am Donnerstag ein Lada im Gleisbett gelandet. Eine Lada-Fahrerin (47) hatte sich im Gleisbett der Annaberger Straße verfahren. Ein Kran hob das Auto heraus. © Bernd Rippert Da werden Erinnerungen an DDR-Zeiten wach: Dieses Bild bot sich Passanten am Nachmittag in der Annaberger Straße.

Ein Lada-Oldtimer war in Höhe der Erdmannsdorfer Straße im Gleisbett gelandet und hatte sich dort so tief eingegraben, dass ein Abschlepper mit Kran den Wagen herausheben musste. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin (47) einen zweiten Lada abgeschleppt. Dabei sei ein technischer Defekt an der Lenkung aufgetreten. Deshalb sei das vordere Fahrzeug ins Gleis geraten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe am Fahrzeug dürfte allerdings schmerzhaft sein. Während der Bergung mussten zwei Straßenbahnen warten.

Titelfoto: Bernd Rippert