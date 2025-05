Ausgebombt, abgetragen und restauriert: Dieses Grabmal erzählt viel über Chemnitzer Geschichte

Chemnitz - Beinahe wäre es in Vergessenheit geraten, nun wurde es am Freitag feierlich neu eingeweiht: Das historische Grabmal von Bernhard Dietzel (†1910) auf dem städtischen Friedhof in Chemnitz ist nach einer aufwendigen Restaurierung wiederhergestellt. Damit findet ein langer Weg ein positives Ende.