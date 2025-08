Chemnitz öffnet Schulhöfe für alle – Pilotprojekt für Freizeitsport startet

Chemnitz - Schule aus, Ball frei! Mit Beginn des neuen Schuljahres nächsten Montag startet in Chemnitz auch ein brisantes Experiment: Drei Chemnitzer Schulen öffnen ihre Sportplätze am Nachmittag und am Wochenende für jedermann - ganz ohne Anmeldung. Die Idee: mehr Platz für Bewegung in der Stadt.