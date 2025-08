Riesiger Aufwand für großes Open-Air-Konzert: Chemnitz ist bereit für Bryan Adams

Chemnitz - Am Mittwochabend geht's los! Bryan Adams (65) gibt sich für ein Mega-Konzert auf der Küchwaldwiese die Ehre. Am Sonntag ist dann Rapper Sido (44) dran. Die Vorbereitungen liefen bis zuletzt auf Hochtouren. Der logistische Aufwand ist enorm, für Anwohner wurde eine Hotline eingerichtet.

Alles in Kürze

C3-Chef Ralf Schulze (58) und Projektleiterin Stefanie Lohse (38) freuen sich auf die beiden Groß-Events. © Kristin Schmidt

Die Bühne steht: "Die Aufbauzeiten wurden eingehalten, die Abnahme ist durch - alles in Ordnung", sagt Bauleiter Udo Bukowski (58) von Penne Stage Factory.

In drei Tagen wurde die 46 Meter lange, 25 Meter hohe und 200 Tonnen schwere Konstruktion samt Laufsteg errichtet. "Dieser Bühnenbau ist in Europa einmalig", so Bukowski. Herausfordernd war das unebene Gelände: "Wir mussten über einen Meter Höhenunterschied ausgleichen."

Die Konzertfläche bietet Platz für bis zu 20.000 Besucher. Auch die Bierpreise stehen nun fest: "Ein halber Liter kostet sechs Euro plus einen Euro Pfand", so die gastronomische Leiterin Ivonne Koppelt (49).