Chemnitz: Rathaus beauftragte Security für Problem-Schulzentrum

Chemnitz - Die Sozialarbeit am Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe und Gesundheit in Chemnitz steht auf der Kippe. Nun gab das Rathaus brisante Details preis: Vor Beginn der Schulsozialarbeit war an der Schule sogar ein Sicherheitsdienst im Einsatz.