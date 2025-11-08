Chemnitz: Reichsstraße wird am Sonntag voll gesperrt

Chemnitz - Am Sonntag wird in Chemnitz die Reichsstraße zwischen Zwickauer Straße und Weststraße voll gesperrt.

Die Reichsstraße wird am Sonntag zwischen Zwickauer Straße und Weststraße voll gesperrt. © Kristin Schmidt

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilte, dauert die Sperrung von circa 14 bis 17 Uhr. Die Linie 82 wird deshalb umgeleitet.

Grund ist das Gedenken an der Stele am Stephanplatz. Die Stadt Chemnitz erinnert um 15 Uhr an die Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 und an die ermordeten sechs Millionen jüdischen Menschen.

Die Sperrung zwischen Zwickauer Straße und Weststraße könnt Ihr über die Weststraße - Zwickauer Straße oder alternativ über die Leipziger Straße - Hartmannstraße - Theaterstraße - Falkeplatz - Zwickauer Straße umfahren.