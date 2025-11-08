Chemnitz: Reichsstraße wird am Sonntag voll gesperrt
Chemnitz - Am Sonntag wird in Chemnitz die Reichsstraße zwischen Zwickauer Straße und Weststraße voll gesperrt.
Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilte, dauert die Sperrung von circa 14 bis 17 Uhr. Die Linie 82 wird deshalb umgeleitet.
Grund ist das Gedenken an der Stele am Stephanplatz. Die Stadt Chemnitz erinnert um 15 Uhr an die Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 und an die ermordeten sechs Millionen jüdischen Menschen.
Die Sperrung zwischen Zwickauer Straße und Weststraße könnt Ihr über die Weststraße - Zwickauer Straße oder alternativ über die Leipziger Straße - Hartmannstraße - Theaterstraße - Falkeplatz - Zwickauer Straße umfahren.
Die Polizei sichert die Veranstaltung zusätzlich ab.
Ebenfalls werden am Sonntag wie in den vergangenen Jahren die Chemnitzer Stolpersteine anlässlich des Gedenktages gereinigt und bedacht.
Titelfoto: Kristin Schmidt