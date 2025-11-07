 731

Promi-Designer überrascht von Chemnitzer Architektur: "Wunderschön!"

Am Freitag war Promi-Designer Thomas Rath in Chemnitz. Er zeigte sich überrascht von der Architektur.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Besuch aus der Fashion-Welt in Chemnitz: Thomas Rath (59) war am Freitag Teil Mode-Festivals "fashiontex" in der "Fabrik". Es war der erste Besuch des Designers in der Kulturhauptstadt. Zwischen Gründerzeit-Fassaden und DDR-Charme entdeckte er jede Menge Fashion-Potenzial.

Fashion-Desginer Thomas Rath (59) zeigte sich überrascht von der Chemnitzer Architektur.  © Kristin Schmidt

Viel Zeit für Sightseeing hatte der 59-Jährige bei seinem Besuch nicht. Doch schon auf dem Weg zur Veranstaltung fiel ihm etwas auf: die beeindruckende Gründerzeit-Architektur.

"Die Gebäude, an denen ich heute dran vorbeigefahren bin – wunderschön! Guck dir alleine die Fabrik hier an." Auch die Mischung aus Ost-Charme und Moderne faszinierte ihn: "Chemnitz hat die sozialistischen Bauten toll integriert. Das sieht man hier besser als in Berlin."

Zwischen Gründerzeit-Fassaden und DDR-Charme entdeckte Rath jede Menge Fashion-Potenzial: "Von der Struktur, wie ich die Stadt jetzt aufnehme, ist sie sehr geradlinig." Ein Trend, der sich auch aktuell in der Mode durchsetzt: "Die Silhouetten werden wieder gerader, puristischer."

In einer Gesprächsrunde disktuierte Thomas Rath (59) mit den Designerinnen Sara Linke aus Zwickau und Dorothea Michalk aus Dresden über technologischen Wandel in der Modebranche.  © Kristin Schmidt Kristin Schmidt

Am Abend moderierte Rath die große Fashion-Show des Festivals. Besonders freute er sich auf die Visionen der 24 Nachwuchs-Designer – und auf das Chemnitzer Label bruno banani. "Das ist das Victoria’s Secret von Chemnitz. Da werden wir viel nackte Haut sehen."

