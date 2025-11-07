Promi-Designer überrascht von Chemnitzer Architektur: "Wunderschön!"

Chemnitz - Besuch aus der Fashion-Welt in Chemnitz : Thomas Rath (59) war am Freitag Teil Mode-Festivals "fashiontex" in der "Fabrik". Es war der erste Besuch des Designers in der Kulturhauptstadt. Zwischen Gründerzeit-Fassaden und DDR-Charme entdeckte er jede Menge Fashion-Potenzial.

Fashion-Desginer Thomas Rath (59) zeigte sich überrascht von der Chemnitzer Architektur. © Kristin Schmidt

Viel Zeit für Sightseeing hatte der 59-Jährige bei seinem Besuch nicht. Doch schon auf dem Weg zur Veranstaltung fiel ihm etwas auf: die beeindruckende Gründerzeit-Architektur.

"Die Gebäude, an denen ich heute dran vorbeigefahren bin – wunderschön! Guck dir alleine die Fabrik hier an." Auch die Mischung aus Ost-Charme und Moderne faszinierte ihn: "Chemnitz hat die sozialistischen Bauten toll integriert. Das sieht man hier besser als in Berlin."

Zwischen Gründerzeit-Fassaden und DDR-Charme entdeckte Rath jede Menge Fashion-Potenzial: "Von der Struktur, wie ich die Stadt jetzt aufnehme, ist sie sehr geradlinig." Ein Trend, der sich auch aktuell in der Mode durchsetzt: "Die Silhouetten werden wieder gerader, puristischer."